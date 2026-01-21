Erste Schätzungen: Lionsgate Studios stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lionsgate Studios wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lionsgate Studios noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 698,4 Millionen USD gegenüber 713,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,197 USD im Vergleich zu -0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at