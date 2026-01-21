Lionsgate Studios Aktie

Lionsgate Studios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416BV / ISIN: CA53626N1024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lionsgate Studios stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lionsgate Studios wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lionsgate Studios noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 698,4 Millionen USD gegenüber 713,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,197 USD im Vergleich zu -0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs

mehr Nachrichten