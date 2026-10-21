Erste Schätzungen: Lionsgate Studios stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lionsgate Studios gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lionsgate Studios noch -0,390 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Lionsgate Studios 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 628,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lionsgate Studios 475,1 Millionen USD umsetzen können.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at