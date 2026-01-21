Erste Schätzungen: Liquidity Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liquidity Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,305 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Liquidity Services mit einem Umsatz von insgesamt 51,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 57,69 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 225,5 Millionen USD, gegenüber 476,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at