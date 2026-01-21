Liquidity Services Aktie

Liquidity Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Liquidity Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liquidity Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,305 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Liquidity Services mit einem Umsatz von insgesamt 51,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 57,69 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 225,5 Millionen USD, gegenüber 476,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liquidity Services Inc.

mehr Nachrichten