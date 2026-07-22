Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Liquidity Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Liquidity Services öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,345 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Liquidity Services 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 57,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 51,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Liquidity Services einen Umsatz von 119,9 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie, gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 231,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 476,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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