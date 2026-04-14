Erste Schätzungen: Lithia Motors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lithia Motors wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,35 Prozent verringert. Damals waren 7,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lithia Motors für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,22 Milliarden USD aus.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 34,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 33,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 38,71 Milliarden USD, gegenüber 37,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at