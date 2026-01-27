Lithia Motors Aktie
Erste Schätzungen: Lithia Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lithia Motors präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors 8,12 USD je Aktie eingenommen.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,20 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,23 USD je Aktie, gegenüber 30,89 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 37,67 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 36,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
