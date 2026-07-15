Erste Schätzungen: Lithia Motors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lithia Motors präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,73 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,87 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 34,40 USD im Vergleich zu 33,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 38,35 Milliarden USD, gegenüber 37,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at