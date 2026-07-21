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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Livanova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Livanova äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Livanova soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 380,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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