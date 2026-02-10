Erste Schätzungen: Livanova verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Livanova wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,815 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 353,3 Millionen USD – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Livanova 321,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at