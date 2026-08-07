Livzon Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A1XCAW / ISIN: CNE100001QV5
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group legt Quartalsergebnis vor
Livzon Pharmaceutical Group öffnet voraussichtlich am 22.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,640 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Livzon Pharmaceutical Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 HKD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,95 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,34 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 CNY, gegenüber 2,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,12 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,92 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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