Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Livzon Pharmaceutical Group wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,720 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,760 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 3,17 Milliarden CNY für Livzon Pharmaceutical Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,40 Milliarden HKD erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,46 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 12,17 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 12,92 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at