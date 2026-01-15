Erste Schätzungen: LIXIL Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LIXIL Group präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,04 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LIXIL Group noch 28,60 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 429,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 400,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 47,48 JPY je Aktie, gegenüber 6,97 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1.525,77 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.504,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at