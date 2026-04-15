Erste Schätzungen: LIXIL Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LIXIL Group wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,818 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 391,26 Milliarden JPY gegenüber 364,24 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 41,08 JPY, gegenüber 6,97 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1.522,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.504,70 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at