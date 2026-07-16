LIXIL Group Corporation Aktie
WKN: 872998 / ISIN: JP3626800001
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LIXIL Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LIXIL Group stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,02 JPY je Aktie gegenüber -3,170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll LIXIL Group nach den Prognosen von 4 Analysten 375,83 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,68 Milliarden JPY umgesetzt worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 46,11 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 28,33 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.551,22 Milliarden JPY, gegenüber 1.510,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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