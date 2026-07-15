Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lloyds Banking Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lloyds Banking Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,025 GBP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 GBP erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,06 Milliarden GBP gegenüber 4,69 Milliarden GBP im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,102 GBP, während im vorherigen Jahr noch 0,070 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,04 Milliarden GBP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 65,55 Milliarden GBP waren.

Redaktion finanzen.at

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