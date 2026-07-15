Erste Schätzungen: Lloyds TSB Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lloyds TSB Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,134 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lloyds TSB Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,74 Milliarden USD im Vergleich zu 6,26 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,543 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 86,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at