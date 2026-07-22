Erste Schätzungen: Loar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Loar präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 32,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 162,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 123,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 653,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 496,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at