WKN: 853286 / ISIN: CA5394811015

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loblaw Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Loblaw Companies wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,660 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Loblaw Companies 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,75 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Loblaw Companies 14,95 Milliarden CAD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD, gegenüber 1,76 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 64,80 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 61,01 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

