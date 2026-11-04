Loblaw Companies LtdShs Aktie

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WKN: 853286 / ISIN: CA5394811015

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loblaw Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loblaw Companies lädt voraussichtlich am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,737 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Loblaw Companies einen Gewinn von 0,670 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,91 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 2,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Loblaw Companies einen Umsatz von 19,40 Milliarden CAD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,24 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,19 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 63,90 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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