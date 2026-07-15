Loblaw Companies LtdShs Aktie

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WKN: 853286 / ISIN: CA5394811015

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loblaw Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Loblaw Companies wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,648 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,67 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,08 Milliarden CAD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,58 CAD je Aktie, gegenüber 2,24 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 65,59 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 63,90 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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