WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lockheed Martin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lockheed Martin präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,34 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin noch 2,22 USD je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,98 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 22,31 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 74,58 Milliarden USD, gegenüber 71,04 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

