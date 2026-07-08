Lockheed Martin Aktie

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WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lockheed Martin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lockheed Martin wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lockheed Martin für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,38 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,49 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 79,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 75,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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