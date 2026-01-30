Erste Schätzungen: Logistea Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Logistea Registered A wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,313 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Logistea Registered A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 287,3 Millionen SEK im Vergleich zu 248,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 SEK je Aktie, gegenüber 0,960 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 713,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

