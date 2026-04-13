Logistea AB Registered a Aktie

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WKN DE: A3C8CM / ISIN: SE0017131329

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Logistea Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Logistea Registered A wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,307 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Logistea Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 298,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 20,40 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,25 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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