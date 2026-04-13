Logistea AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8CU / ISIN: SE0017131337
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Logistea Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Logistea Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,307 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Logistea Registered B nach den Prognosen von 5 Analysten 298,6 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 248,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,58 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,25 Milliarden SEK, gegenüber 1,08 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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