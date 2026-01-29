Erste Schätzungen: Logistea Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Logistea Registered B gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,310 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,320 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Logistea Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 287,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 15,73 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,09 Milliarden SEK, gegenüber 713,0 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at