Erste Schätzungen: Logistea Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Logistea Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,520 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 329,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 SEK, gegenüber 1,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,29 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at