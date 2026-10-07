Logistea AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8CU / ISIN: SE0017131337
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Logistea Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Logistea Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,520 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 329,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 SEK, gegenüber 1,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,29 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logistea AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Logistea Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Logistea AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Logistea AB Registered Shs -B-
|12,46
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.