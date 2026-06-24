Logistea AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8CU / ISIN: SE0017131337
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24.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Logistea Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Logistea Registered B lädt voraussichtlich am 09.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,367 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 22,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 322,4 Millionen SEK gegenüber 263,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,58 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden SEK, gegenüber 1,08 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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