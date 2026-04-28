Logistri Fastighets AB Registered b Aktie

Logistri Fastighets AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BQQ / ISIN: SE0025197627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Logistri Fastighets Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Logistri Fastighets Registered B stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Logistri Fastighets Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 SEK in den Büchern gestanden.

Logistri Fastighets Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 SEK, gegenüber 1,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 215,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,8 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Logistri Fastighets AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Logistri Fastighets AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Logistri Fastighets AB Registered Shs -B- 14,55 0,00% Logistri Fastighets AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen