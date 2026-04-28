Logistri Fastighets AB Registered b Aktie
WKN DE: A41BQQ / ISIN: SE0025197627
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Logistri Fastighets Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Logistri Fastighets Registered B stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Logistri Fastighets Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 SEK in den Büchern gestanden.
Logistri Fastighets Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 SEK, gegenüber 1,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 215,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,8 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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