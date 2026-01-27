Logistri Fastighets AB Registered b Aktie

WKN DE: A41BQQ / ISIN: SE0025197627

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Logistri Fastighets Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Logistri Fastighets Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,200 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Logistri Fastighets Registered B -0,100 SEK je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 36,36 Prozent auf 49,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Logistri Fastighets Registered B noch 36,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,900 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,980 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 182,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 135,1 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

