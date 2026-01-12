Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Experten-Erwartungen
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Logitech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Logitech wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Logitech noch 1,16 CHF je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,40 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,18 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,66 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,81 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,04 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
