Erste Schätzungen: Logitech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Logitech präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Logitech präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,860 CHF je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD für Logitech, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 908,3 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 4,83 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at