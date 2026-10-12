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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Analysten-Erwartungen 12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Logitech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wie Logitech mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Logitech lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,920 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD für Logitech, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 949,1 Millionen CHF erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,85 CHF je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 4,88 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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