Erste Schätzungen: Logitech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Logitech.

Logitech wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,810 CHF je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD für Logitech, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 949,0 Millionen CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,65 USD aus. Im Vorjahr waren 3,85 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 5,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,89 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at