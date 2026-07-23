Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie

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WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loma Negra Cia Industria Argentina gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Loma Negra Cia Industria Argentina lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 28,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Loma Negra Cia Industria Argentina für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 108,4 Millionen USD aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,604 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 670,9 Millionen USD, gegenüber 681,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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