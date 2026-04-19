Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie

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WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loma Negra Cia Industria Argentina stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Loma Negra Cia Industria Argentina lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Loma Negra Cia Industria Argentina die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 22,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 119,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 604,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 681,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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