Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie

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WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loma Negra Cia Industria Argentina veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Loma Negra Cia Industria Argentina wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,084 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 22,05 Prozent auf 122,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,545 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 624,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 681,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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