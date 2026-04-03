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WKN DE: A111B7 / ISIN: CNE100001JP2

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03.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loncin Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Loncin Motor lässt sich voraussichtlich am 18.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Loncin Motor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,158 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Loncin Motor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,24 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,890 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,550 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,19 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 16,55 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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