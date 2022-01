Erste Schätzungen: Loomis Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Loomis Registered lässt sich voraussichtlich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Loomis Registered die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,90 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Loomis Registered einen Gewinn von 1,37 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Loomis Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,15 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,54 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,03 SEK im Vergleich zu 9,52 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 19,54 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,81 Milliarden SEK.

