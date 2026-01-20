Loomis Aktie
WKN DE: A2P6WP / ISIN: SE0014504817
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Loomis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Loomis gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 SEK gegenüber 5,89 SEK im Vorjahresquartal.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,65 Milliarden SEK gegenüber 7,92 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,38 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 33,25 SEK, gegenüber 23,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 30,37 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 29,86 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
