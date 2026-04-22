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WKN DE: A2P6WP / ISIN: SE0014504817

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Loomis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Loomis wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,08 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Loomis noch 5,57 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,45 Milliarden SEK – ein Minus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Loomis 7,66 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,08 SEK je Aktie, gegenüber 23,29 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 30,39 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 29,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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