Erste Schätzungen: Loomis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loomis äußert sich voraussichtlich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,62 SEK je Aktie gegenüber 7,01 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,77 Milliarden SEK gegenüber 7,33 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,63 SEK, gegenüber 23,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 31,12 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,83 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at