Erste Schätzungen: Loop Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Loop Industries wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Loop Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 92,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 0,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,265 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,1 Millionen USD, gegenüber 10,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at