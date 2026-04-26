LOTTE CHEMICAL CORPORATION Aktie

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WKN: 955972 / ISIN: KR7011170008

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LOTTE CHEMICAL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LOTTE CHEMICAL veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -11371,857 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 151,31 Prozent verringert. Damals waren -4525,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4.901,76 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4.836,60 Milliarden KRW aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -17290,542 KRW, wohingegen im Vorjahr noch -48311,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20.211,12 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18.483,01 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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