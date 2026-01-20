Erste Schätzungen: LOTTE CHEMICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LOTTE CHEMICAL wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LOTTE CHEMICAL im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2772,176 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -25335,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll LOTTE CHEMICAL 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5.019,53 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LOTTE CHEMICAL 4.896,06 Milliarden KRW umsetzen können.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -22615,450 KRW je Aktie, gegenüber -40565,000 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 18.762,82 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20.430,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

