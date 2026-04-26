LOTTE SHOPPING Aktie
WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LOTTE SHOPPING legt Quartalsergebnis vor
LOTTE SHOPPING wird voraussichtlich am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1921,67 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE SHOPPING 573,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
LOTTE SHOPPING soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.561,96 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.456,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9737,56 KRW, gegenüber 1824,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 14.067,50 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 13.738,35 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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