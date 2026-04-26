LOTTE SHOPPING Aktie

LOTTE SHOPPING für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LOTTE SHOPPING legt Quartalsergebnis vor

LOTTE SHOPPING wird voraussichtlich am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1921,67 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE SHOPPING 573,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

LOTTE SHOPPING soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.561,96 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.456,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9737,56 KRW, gegenüber 1824,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 14.067,50 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 13.738,35 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LOTTE SHOPPING CO LTD

mehr Nachrichten

Analysen zu LOTTE SHOPPING CO LTD

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LOTTE SHOPPING CO LTD 121 800,00 2,61% LOTTE SHOPPING CO LTD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:51 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen