LOTTE SHOPPING Aktie
WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009
|
23.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: LOTTE SHOPPING präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LOTTE SHOPPING wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 11339,63 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE SHOPPING noch ein Verlust pro Aktie von -34676,000 KRW in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.581,84 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 3,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LOTTE SHOPPING einen Umsatz von 3.477,11 Milliarden KRW eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4541,44 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -34674,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 13.804,57 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13.986,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
