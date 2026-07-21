Erste Schätzungen: Louisiana-Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Louisiana-Pacific wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,587 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 668,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 755,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at