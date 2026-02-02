Louisiana-Pacific Aktie

WKN: 861032 / ISIN: US5463471053

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Louisiana-Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Louisiana-Pacific äußert sich voraussichtlich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Louisiana-Pacific 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 593,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Louisiana-Pacific 681,0 Millionen USD umsetzen können.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,94 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Louisiana-Pacific Corp.

Analysen zu Louisiana-Pacific Corp.

Aktien in diesem Artikel

Louisiana-Pacific Corp. 69,98 -0,60% Louisiana-Pacific Corp.

