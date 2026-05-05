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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lowes Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lowes Companies wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,96 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,92 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lowes Companies in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 22,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,85 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,28 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 86,29 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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